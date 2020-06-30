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30 Haziran 2020, Salı
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Başkana rica

Başkana rica

Takımın 2 haftada 8 gol atıp 6 puan toplaması 'ta yüzleri güldürdü. , Başkan Çebi'ye bir ricada bulundu.

Takımın 2 haftada 8 gol atıp 6 puan toplaması 'ta yüzleri güldürdü. , Başkan Çebi'ye bir ricada bulundu. "Belki de Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkını elde edeceğiz. Şu dönemde indirim konusunu yeniden masaya getirerek kimsenin kafasını karıştırmayalım" ricasında bulundu. Başkan da "tamam" dedi. Yalçın ayrıca ödemelerin de zamanında yapılması isteğinde bulundu.

  1. 30.6.2020
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