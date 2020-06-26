İşte kırmızı kart pozisyonu! Bu pozisyonu VAR'da izledi
Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, evinde Konyaspor'u ağırladı. Karşılaşmanın 15. dakikasında Konyasporlu futbolcu Hadziahmetovic, Lens'e yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kart gördü.
Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, evinde Konyaspor'u ağırladı. Konyaspor'da Hadziahmetovic, Lens'e yaptığı faul sonrası önce sarı kart gördü. Ancak, VAR'ın uyarmasının ardından Zorbay Küçük karar değiştirdi ve 15. dakikada kırmızı kart çıkardı.
İşte o pozisyon...
Görüntü beINSports'tan alınmıştır...
- 26.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İşte kırmızı kart pozisyonu! Bu pozisyonu VAR'da izledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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