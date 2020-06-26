İşte kırmızı kart pozisyonu! Bu pozisyonu VAR'da izledi

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, evinde Konyaspor'u ağırladı. Konyaspor'da Hadziahmetovic, Lens'e yaptığı faul sonrası önce sarı kart gördü. Ancak, VAR'ın uyarmasının ardından Zorbay Küçük karar değiştirdi ve 15. dakikada kırmızı kart çıkardı.

İşte o pozisyon...





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