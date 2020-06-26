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26 Haziran 2020, Cuma
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İşte pozisyonu! Bu pozisyonu VAR'da izledi

İşte kırmızı kart pozisyonu! Bu pozisyonu VAR'da izledi

'in 29. haftasında , evinde 'u ağırladı. Karşılaşmanın 15. dakikasında Konyasporlu futbolcu Hadziahmetovic, Lens'e yaptığı sert müdahale sonrası gördü.

'in 29. haftasında , evinde 'u ağırladı. Konyaspor'da Hadziahmetovic, Lens'e yaptığı faul sonrası önce sarı kart gördü. Ancak, VAR'ın uyarmasının ardından Zorbay Küçük karar değiştirdi ve 15. dakikada çıkardı.

İşte o pozisyon...



Görüntü beINSports'tan alınmıştır...

  1. 26.06.2020
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