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23 Haziran 2020, Salı
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teklifi geri çevirdi

Vida teklifi geri çevirdi

stoper , kendisine gelen tekliflerini kabul etmedi. senelik 3 milyon euro'nun üzerinde para kazanan tecrübeli oyuncu, ülkelerinden gelen 4 milyon euro'luk öneriyi "Bu rakama Avrupa'da oynamayı tercih ederim" diyerek geri çevirdi.

stoper , kendisine gelen tekliflerini kabul etmedi. senelik 3 milyon euro'nun üzerinde para kazanan tecrübeli oyuncu, ülkelerinden gelen 4 milyon euro'luk öneriyi "Bu rakama Avrupa'da oynamayı tercih ederim" diyerek geri çevirdi. Yönetim Vida'yla sezon sonu yeniden masaya oturacak.
  1. 23.6.2020
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