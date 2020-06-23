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23 Haziran 2020, Salı
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Haberler Beşiktaş Çebi Ege’ye çıkarma yaptı

Çebi Ege’ye çıkarma yaptı

Çebi Ege’ye çıkarma yaptı

Başkanı , 'nde faaliyet gösteren Beşiktaş derneklerinin başkan ve üyeleriyle 'de bir araya geldi.

Başkanı , 'nde faaliyet gösteren Beşiktaş derneklerinin başkan ve üyeleriyle 'de bir araya geldi. Buluşmada, yöneticiler Kemal Erdoğan ile Hakan Daltaban da yer aldı. Ahmet Nur Çebi, sıcak bir ortamda geçen buluşmada, derneklerin başkan ve üyeleriyle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
  1. 23.6.2020
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