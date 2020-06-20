Paha biçilmez destek

Beşiktaş kulübünün başlattığı #Bırakmam- Seni kampanyasına yapılan destek gün geçtikçe artarken, Başkan Ahmet Nur Çebi dün kulübün resmi twitter hesabından yapılan iki bağışla ilgili duygusal bir paylaşımda bulundu. Siyahbeyazlı ekibin başkanı Çebi, "Değerli Beşiktaş taraftarlarına bir müjde vermek istiyorum. İki taraftarımız; birinin adı Hasan Sabri bize 100 TL göndermiş zarf içerisinde, diğerinin ardı Emirhan Tuğral, o da bize 15 TL göndermiş. Bu paralar bizim için 'milyon' değerinde. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum, gözlerinden öpüyorum; bütün taraftarlarımıza örnek olacak bir davranış sergiledikleri için. Bu mektup ve paralarımızı müzeye koyacağız" ifadelerini kullandı.

U-19'LARI ÇIKARSAK YiNE DE GELiRLER

Başkan Ahmet Nur Çebi, yaptığı açıklamada, "Beşiktaş taraftarı maça gelir. Yanlış yere çekmesinler ama U19'u sahaya çıkaralım, yine gelirler. Beşiktaş taraftarı formasını terleteni çok sever, onu her şartta ve her yerde destekler" dedi.