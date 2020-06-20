Burak Yılmaz Beşiktaş'ın kongre üyesi oldu

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Burak Yılmaz, kulübün kongre üyesi oldu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklama şu şekilde:

Yukatel Denizlispor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ın yaptığı otelde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelen 34 yaşındaki milli oyuncunun, kongre üyelik kartını teslim aldığı belirtildi.

Başkan Çebi'nin, Burak Yılmaz'a kulüp üyeliğinin hayırlı olması temennisinde bulunduğu kaydedildi.