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18 Haziran 2020, Perşembe
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’dan utanın!

Atiba’dan utanın!

Sergen Yalçın'ın, Gökhan ve Caner'den daha fazla takımda kalmasını istediği son maçında bir kez daha şov yaptı.

Sergen Yalçın'ın, Gökhan ve Caner'den daha fazla takımda kalmasını istediği son maçında bir kez daha şov yaptı. Kanadalı oyuncu, bu hafta 'de rakiplerine en fazla çalım atan (7), rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan (10) ve hücum bölgesinde en fazla pas yapan (36) oyuncu oldu. Teknik patron Yalçın, maç görüntülerini izlettirdiği analiz toplantısında Atiba'nın istatistikleri üzerinde dururken, "Bu rakamlara bakın ve utanın" diyerek tepki gösterdi.

  1. 18.6.2020
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