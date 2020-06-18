Atiba’dan utanın!
Sergen Yalçın'ın, Gökhan ve Caner'den daha fazla takımda kalmasını istediği Atiba son Antalyaspor maçında bir kez daha şov yaptı.
Sergen Yalçın'ın, Gökhan ve Caner'den daha fazla takımda kalmasını istediği Atiba son Antalyaspor maçında bir kez daha şov yaptı. Kanadalı oyuncu, bu hafta Süper Lig'de rakiplerine en fazla çalım atan (7), rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan (10) ve hücum bölgesinde en fazla pas yapan (36) oyuncu oldu. Teknik patron Yalçın, maç görüntülerini izlettirdiği analiz toplantısında Atiba'nın istatistikleri üzerinde dururken, "Bu rakamlara bakın ve utanın" diyerek tepki gösterdi.
- 18.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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