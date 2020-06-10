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10 Haziran 2020, Çarşamba
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Sebebi ödemeler

Sebebi ödemeler

İspanyol oyuncu 'nın 'ın 600 bin euro artı 150 bin euro'luk yıllık teklifine rağmen 'u seçmesi şaşkınlık yarattı.

İspanyol oyuncu 'nın 'ın 600 bin euro artı 150 bin euro'luk yıllık teklifine rağmen 'u seçmesi şaşkınlık yarattı. 24 yaşındaki oyuncunun ekibinde yılda 400 bin euro alacağı bildirildi. Aitor'un, Beşiktaş'ın ödemelerde yaşadığı sorun yüzünden Panathinaikos'u seçtiği iddia edildi.
  1. 10.6.2020
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