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10 Haziran 2020, Çarşamba
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Menemenci

Menemenci Boateng

'ın Ganalı futbolcusu , döneminden bu yana siyah-beyazlı takımın efsane yemeği sayılan menemenli fotoğraf paylaştı.

'ın Ganalı futbolcusu , döneminden bu yana siyah-beyazlı takımın efsane yemeği sayılan menemenli fotoğraf paylaştı. Tecrübeli oyuncu, 'kahvaltı hizmeti, Türk yumurtası' yazdığı fotoğrafı instagram hikayesinden yayınladı. Paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü, twitter'da da oldukça fazla sayıda beğeni ve yorum aldı.

  1. 10.6.2020
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