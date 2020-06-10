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10 Haziran 2020, Çarşamba
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şut çalıştı

Kara Kartal şut çalıştı

, sınavı hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

, sınavı hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. İdmanda as çalışması, top kapma, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmaları ile sona erdi. Siyah-beyazlı takım bugün yapacağı idmanla çalışmalarına devam edecek.
  1. 10.6.2020
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