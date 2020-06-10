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10 Haziran 2020, Çarşamba
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Öztürk’le 5 galibiyet

Öztürk’le 5 galibiyet

'ın 'in 27. haftasında cumartesi günü ile oynayacağı karşılaşmaya hakem atandı.

'ın 'in 27. haftasında cumartesi günü ile oynayacağı karşılaşmaya hakem atandı. Siyah-beyazlı takım, daha önce Öztürk'ün yönettiği 7 maça çıktı. Kara Kartallar bunların 5'ini kazanırken, birer kez de beraberlik ve mağlubiyet aldı.
  1. 10.6.2020
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