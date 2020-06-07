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07 Haziran 2020, Pazar
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Karamoko sürprizi

Karamoko sürprizi

, 'in genç yıldız adayı 'nun peşine düştü. Siyah-beyazlılar, genç yıldız adaylarından olan ancak yaşadığı anlaşmazlık sonucunda Fransız ekibinden ayrılan 18 yaşındaki Karamoko'yu gündemine aldı.

, 'in genç yıldız adayı 'nun peşine düştü. Siyah-beyazlılar, genç yıldız adaylarından olan ancak yaşadığı anlaşmazlık sonucunda Fransız ekibinden ayrılan 18 yaşındaki Karamoko'yu gündemine aldı. Beşiktaşlı idareciler; Freiburg, Brest, Raya Vallacano gibi ekiplerin de peşinde olduğu Fransız oyuncu için yoğun mesai harcıyor.
  1. 7.6.2020
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