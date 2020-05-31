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31 Mayıs 2020, Pazar
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Burak gerekeni yapmıştır

Burak gerekeni yapmıştır

'ın babası teknik direkör , "Benim tek dileğim, oğlumun 'ta kaptan olarak ve Beşiktaşlı Burak olarak futbolu bırakması" dedi.

Burak Yılmaz'ın babası teknik direkör , "Benim tek dileğim, oğlumun 'ta kaptan olarak ve Beşiktaşlı Burak olarak futbolu bırakması" dedi. Ayrıca Beşiktaş'ın Burak'tan indirim isteyip istemediği sorusuna cevap veren Yılmaz, "Bu konularla ilgilenmiyorum doğrusu. Benim oğlum asla babasından icazet almaz. O da üzerine düşen görevi, kendi hür iradesiyle yapacaktır ve yapmıştır da" şeklinde konuştu.
  1. 31.5.2020
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