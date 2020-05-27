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27 Mayıs 2020, Çarşamba
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'ta krizin adı Elneny!

Beşiktaş'ta krizin adı Elneny!

’tan 1.3 milyon euro alacağı olan Mohamed Elneny parasını istedi, yönetim “ödeyemeyiz” dedi, ortalık karıştı. Sezon başında 'den kiralanan 27 yaşındaki Mısırlı yıldız, parasını almadığı takdirde kalan maçlarda takımda olmayabilir.

'ın 'den yıllık 2.2 milyon euro'ya kiraladığı Elneny sorun çıkartıyor. Kulübe ihtarname gönderen Mısırlı oyuncu, toplam 1,3 milyon euro alacağının tamamının ödenmesini istiyor.

YÖNETİME ÜLTİMATOM VERDİ

Yönetim ise Mısırlı futbolcuya, 'Oynamadığın aylardaki maaşını ödeyemeyiz' yanıtını verdi. Bunun üzerine alacaklarını alamazsa yöneticilere kalan 8 maçta oynamayacağını söyleyen Elneny, Beşiktaş'a ültimatom çekti. 27 yaşındaki futbolcu, parasını almadığı takdirde kalan maçlarda takımda olmayabilir.

  1. 27.5.2020
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