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10 Mayıs 2020, Pazar
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’a yaradı

Dorukhan’a yaradı

verilen ara 'ın yıldızı 'a yaradı. Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Dorukhan, bu arada tam olarak iyileşme şansı buldu.

verilen ara 'ın yıldızı 'a yaradı. Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Dorukhan, bu arada tam olarak iyileşme şansı buldu. Takımla idmanlara da başlayan Dorukhan, kısa sürede form tutup formasına kavuşmak istiyor. Ayrıca Dorukhan'ın dönmesi Yalçın'a yeni bir alternatif isim doğuracak.
  1. 10.5.2020
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