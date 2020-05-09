Duyurdular! Loris Karius'un yeni takımı...
Beşiktaş ile kısa süre önce yollarını ayıran Loris Karius'un yeni takımını Alman medyası açıkladı... Kısa süre önce iki taraflı anlaşma sonrasında sözleşmesi sona erdirilen yıldız eldiven, ülkesine dönüyor! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Kısa süre önce Beşiktaş ile olan sözleşmesini fesheden Loris Karius'un geleceğine ilişkin önemli bir haber gündeme geldi.
Futebolnaveia.com.br adlı internet sitesi, Alman medyasını kaynak gösterdiği haberde, Karius'un yeni takımının Hertha Berlin olabileceğini açıkladı.
Konu ile ilgili yazılan haber şu şekilde;
"Loris Karius, Bundesliga ekibi Hertha Berlin'in yaz transfer sezonundaki öncelikleri arasında duruyor. Bu gelişme, oyuncunun Beşiktaş ile sözleşmesinin feshettikten sonra gerçekleşti.
Bonservisi Liverpool'da bulunan Karius, Süper Lig ekibi Beşiktaş ile sözleşmesini sona erdirerek, 5 Mayıs günü siyah beyazlılarla yollarını ayırdığını açıklamıştı. Resmi olarak Anfiel'a dönen Karius, buradan da ayrılacak.
Alman BZ gazetesine göre, transfer pazarı yeniden açıldığında Karius, Bundesliga'ya dönebilir. 26 yaşındaki kaleciye Almanya'dan hayli ilgi var. Hertha Berlin, başarılı eldiven için teklif yapmaya hazırlanıyor."
- 09.05.2020
- Güncelleme: 09.05.2020 17:08
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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