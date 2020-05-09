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09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Duyurdular! 'un yeni takımı...

Duyurdular! Loris Karius'un yeni takımı...

Beşiktaş ile kısa süre önce yollarını ayıran 'un yeni takımını Alman medyası açıkladı... Kısa süre önce iki taraflı anlaşma sonrasında sözleşmesi sona erdirilen yıldız eldiven, ülkesine dönüyor! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Kısa süre önce Beşiktaş ile olan sözleşmesini fesheden 'un geleceğine ilişkin önemli bir haber gündeme geldi.

Futebolnaveia.com.br adlı internet sitesi, Alman medyasını kaynak gösterdiği haberde, Karius'un yeni takımının Hertha Berlin olabileceğini açıkladı.

Konu ile ilgili yazılan haber şu şekilde;

"Loris Karius, Bundesliga ekibi 'in yaz sezonundaki öncelikleri arasında duruyor. Bu gelişme, oyuncunun Beşiktaş ile sözleşmesinin feshettikten sonra gerçekleşti.

Bonservisi Liverpool'da bulunan Karius, Süper Lig ekibi Beşiktaş ile sözleşmesini sona erdirerek, 5 Mayıs günü siyah beyazlılarla yollarını ayırdığını açıklamıştı. Resmi olarak Anfiel'a dönen Karius, buradan da ayrılacak.

Alman BZ gazetesine göre, transfer pazarı yeniden açıldığında Karius, Bundesliga'ya dönebilir. 26 yaşındaki kaleciye Almanya'dan hayli ilgi var. Hertha Berlin, başarılı eldiven için teklif yapmaya hazırlanıyor."

  1. 09.05.2020
  2. Güncelleme: 09.05.2020 17:08
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