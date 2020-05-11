Yetenekli ama yetersiz - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
11 Mayıs 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Yetenekli ama yetersiz

Yetenekli ama yetersiz

Yetenekli ama yetersiz

Ümraniyespor , 'tan kiralanan 'in çok fazla şans bulamamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ümraniyespor , 'tan kiralanan 'in çok fazla şans bulamamasına ilişkin, "İlk 11'i hak etseydi oynatırdık. Üstüne koyuyor, çok yetenekli ama takım defansa daha fazla katkı verse o zaman değerlendirilebilir" dedi.
  1. 11.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yetenekli ama yetersiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA