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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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’ye gün doğdu

Samed Ali’ye gün doğdu

Ara transferde geldiği Menemenspor'da kulübeye mahkum olan Kaya'ya gün doğdu.

Ara transferde geldiği Menemenspor'da kulübeye mahkum olan Kaya'ya gün doğdu. Sarılacivertlilerde forvetler Hüseyin Çolak'ın kadro dışı bırakılıp, Ali Özgün'le de yolların ayrılmasının ardından golcü olarak elde sadece 25 yaşındaki Samed Ali kaldı.
  1. 11.5.2020
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