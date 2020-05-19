Erzurumspor’da testler negatif - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
19 Mayıs 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Erzurumspor’da testler negatif

’da testler negatif

Erzurumspor’da testler negatif

1. ekiplerinden , 'ta yapılan testlerde Covid-19 testleri pozitif çıkan 11 kişinin tamamının ikinci testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

1. ekiplerinden , 'ta yapılan testlerde Covid-19 testleri pozitif çıkan 11 kişinin tamamının ikinci testlerinin negatif çıktığını duyurdu. Açıklamada, bu kişilerin taburcu olduktan sonra 14 günlük karantina süreçlerinin devam edeceği duyuruldu. 13 'ta testleri negatif çıkan futbolcu, antrenör, kulüp çalışanı ve yöneticilerden oluşan 72 kişiye dün yapılan testlerin tamamının negatif çıktığını açıklayan kulüp, yeniden antrenman programı yapılacağını ve hazırlıklara başlanacağını duyurdu.
  1. 19.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Erzurumspor’da testler negatif haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA