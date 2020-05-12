Rahmi Anıl’a 2 talip daha - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
12 Mayıs 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Rahmi Anıl’a 2 talip daha

Rahmi Anıl’a 2 talip daha

Rahmi Anıl’a 2 talip daha

formasıyla bu sezon sergilediği performansla ve 'un radarine giren Rahmi Anıl Başaran'ın talipleri her geçen gün artıyor.

20 yaşındaki forvet için 'den ekiplerinden ve da devreye girdi. Başkan Kadir Dağlı, genç golcü için Anıl 600 bin euro istiyor.

  1. 12.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rahmi Anıl’a 2 talip daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA