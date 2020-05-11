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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Gençlerimize güvenmeliyiz

Gençlerimize güvenmeliyiz

Yetiştirdiği yıldızlarla 'ye örnek olan Altınordu'da , kulüplerin kolaycılığa kaçıp yapmak yerine genç futbolculara güvenmeleri gerektiğini vurguladı.

Yetiştirdiği yıldızlarla 'ye örnek olan Altınordu'da , kulüplerin kolaycılığa kaçıp yapmak yerine genç futbolculara güvenmeleri gerektiğini vurguladı. Eroğlu, "Çağlar ve Cengiz'den sonra çıtamızı yükselttik. Bu sezon Ravil Tagir'i 16, Burak İnce'yi 15 yaşında A takıma aldık" dedi.
  1. 11.5.2020
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