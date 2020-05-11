Sesimizi duyun!

Corona virüsü arası sonrası antrenmanlara başlayan Akhisarspor'da, teknik direktör Yılmaz Vural, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği'ni eleştirdi. Türk futbolundaki vakıfların çalışma sisteminden şikayet eden Yılmaz Vural, "Son günlerde TFF tarafından 1'inci Lig ve alt ligler hiçbir şekilde telaffuz edilmiyor. Doğrudur, üst ligimiz Süper Lig ama bu üst lig de diğerleri olmadan oluşmuyor. Her ligin Kulüpler Birliği Vakfı var. Bunların neden ayrı ayrı olduğunu anlamıyorum" dedi.

KİMSENİN UMURUNDA DEĞİL

"Türkıye'de 126 profesyonel kulüp varsa bu vakıf tüm profesyonel takımların vakfı olmalıdır" diyen usta teknik adam, şöyle devam etti: Süper Lig'deki oyuncuların hepsinin temelinde 3'üncü Lig var. Yani orası altyapıdır. Şimdi biz buraları yok sayıyoruz ve sırf yukarıya bakıyoruz, aşağıda ne oluyor kimsenin umurunda değil. Kulüplerin gelirleri arasında uçurum var. Alt liglerin de sesinin duyulması adına yönetimde hakkı olması gerektiğini savunuyorum. Bu yönetim tarzı ile Türk futbolu hiçbir yere gidemez.