Keçiörengücü antrenmanlara başladı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
10 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler TFF 1.Lig Keçiörengücü antrenmanlara başladı

antrenmanlara başladı

Keçiörengücü antrenmanlara başladı

Son dakika haberleri... 1. Lig ekibi , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerin 'da başlayacağının duyurulmasından sonra ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

1. Lig ekibi , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerin 'da başlayacağının duyurulmasından sonra ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 'ndeki antrenmanda futbolcuların sosyal mesafe kuralına uyarak dörderli gruplar halinde çalıştığı belirtildi.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki Keçiörengücü, çalışmalarına Aktepe Tesisleri'nde devam edecek.

  1. 10.05.2020
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