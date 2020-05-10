Keçiörengücü antrenmanlara başladı
Son dakika haberleri... TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerin 12 Haziran'da başlayacağının duyurulmasından sonra ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerin 12 Haziran'da başlayacağının duyurulmasından sonra ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Aktepe Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcuların sosyal mesafe kuralına uyarak dörderli gruplar halinde çalıştığı belirtildi.
Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki Keçiörengücü, çalışmalarına Aktepe Tesisleri'nde devam edecek.
- 10.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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