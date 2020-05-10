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10 Mayıs 2020, Pazar
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Risk varsa karar 'ye bırakılmalı

Risk varsa karar TFF'ye bırakılmalı

1. Lig ekibi Akhisarspor'un tecrübeli hocası , liglerin başlaması konusunda oluşan fikir ayrılıklarından tedirgin olduğunu vurguladı.

1. Lig ekibi Akhisarspor'un tecrübeli hocası , liglerin başlaması konusunda oluşan fikir ayrılıklarından tedirgin olduğunu vurguladı. Vural, "TFF ve 'nın farklı görüşleriyle biraz tedirgin oldum. Sorumluluk TFF'de ancak hakikaten bir risk varsa bu karar TFF'ye bırakılmamalı" ifadelerini kullandı.
  1. 10.5.2020
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