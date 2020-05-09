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09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Erzurumspor kar yağışı altında çalıştı

Erzurumspor kar yağışı altında çalıştı

1. Lig ekiplerinden , corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen aranın ardından ilk antrenmanını kar yağışı altında yaptı. İdmanda futbolcuların maske takması da dikkat çekti.

1. Lig ekiplerinden corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen aranın ardından ilk kez sahaya indi.

Teknik direktör yönetiminde kulüp tesislerinde bir araya gelen mavi-beyazlı ekipte bazı futbolcular, maskeli bir şekilde idmana çıktı.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımımız, TFF tarafından hazırlanan Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ndeki uygulamalara bağlı kalarak, bugün 3 grup halinde, kar yağışı altında lige verilen aranın ardından ilk antrenmanını gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

  1. 09.05.2020
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