Denizlispor'dan Uygun'a 2 yıllık sözleşme - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Denizlispor'dan Uygun'a 2 yıllık sözleşme

Denizlispor'dan Uygun'a 2 yıllık sözleşme

ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da yönetimin, takımın başında çıktığı 4 maçta 7 puan toplayan teknik direktör 'a sezon sonu 2 yıllık sözleşme önereceği öğrenildi.

'in 22'nci haftasında 'in yerine göreve getirilen , kısa sürede gösterdiği başarılı performansla camiadan tam not aldı. Takımın toparlanmasında büyük rol oynayan, sözleşmesi sezon sonunda bitecek deneyimli teknik adamla yola devam edileceği kaydedildi.

Takımın bu sezonu en iyi noktada bitirebilmesi için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Uygun, "Göreve geldikten sonra takım olarak gösterdiğimiz performans bizim açımızdan mutluluk verici. Bu sezon Denizlispor'un hak ettiği ve güzel yerlerde bitirmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Gelecek sezonla ilgili anlaşma yapmadık. Ben takıma başarı getireceksem ve yararımız olacaksa anlaşarak yolumuza devam etmeyi istiyorum" açıklamasını yaptı.

Uygun, corona virüsü salgınında kulüplerin içinde bulunduğu duruma dikkat çekerek Süper Lig'in 12 Haziran'da kaldığı yerden devam etmesi kararının doğru olduğunu söyledi.

  1. 09.05.2020
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