Serdar Sarıdağ: Beşiktaş'ta 14 günlük bir karantina söz konusu olabilir
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla bir futbolcu ve bir çalışanda corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, A Spor'a bağlanarak özel açıklamalarda bulundu. Sarıdağ, "Beşiktaş'ta pazartesi, salı günkü idmanlar iptal edildi. Salı günü genel test yapılacak, çıkan sonuçlara göre karar alınacak. Artarsa 14 günlük bir karantina söz konusu olabilir. Salı günkü testlere kadar herkes evinde kalacak. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
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