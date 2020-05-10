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10 Mayıs 2020, Pazar
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‘Ljajic zorluk çıkarmaz’

‘Ljajic zorluk çıkarmaz’

'in menajeri , yönetimin maaşında indirim beklediği oyuncusu hakkında konuştu ve zorluk çıkarmayacağını söyledi.

'in menajeri , yönetimin maaşında indirim beklediği oyuncusu hakkında konuştu ve zorluk çıkarmayacağını söyledi. Mirsad Türkcan "Adem, Ljajic büyük bir karaktere sahip. Ödemeler konusunda kulübe hiçbir zaman zorluk çıkarmadı. Yönetimin şartlarının ne kadar zor olduğunu biliyor. Bana neredeyse 100 defa söyledi. 'la 2 yıllık kontratı var ve kalmak istiyor" diye konuştu.
  1. 10.5.2020
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