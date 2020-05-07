Başakşehirli Elia: Abdullah Avcı beni Beşiktaş'a istedi
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de forma giyen Eljero Elia, Hollanda basınına flaş bir transfer itirafında bulundu. 33 yaşındaki kanat oyuncusu, Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın ocak ayında kendisini siyah-beyazlılara transfer etmek istediğini açıkladı. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Medipol Başakşehir'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Eljero Elia, geçtiğimiz ocak ayında Beşiktaş'a transferinin son anda gerçekleşmediğini açıkladı.
Ülkesinin basınına açıklamalarda bulunan 33 yaşındaki Hollandalı yıldız şu ifadeleri kullandı:
"BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ MENAJERİMLE TEMASA GEÇTİ"
Abdullah Avcı bu sezonun devre arasında beni Beşiktaş'a transfer etmek istemişti. Avcı'yla Başakşehir'de birlikte çalıştık. Daha sonra Beşiktaş yönetimi menajerimle temasa geçti. Ocak ayında böyle transferler zordur ve gerçekleşmedi. Ancak bu durumu fazla sorun etmedim. Çünkü Başakşehir'de de bir yandan şampiyonluk için yarışıyoruz.
"AVRUPA'DA BÜYÜK İŞLER YAPTIK"
Başakşehir'de harika iş çıkardık. Kupalar kazanmak için yarışıyoruz. Ayrıca bu kulübün Türk futbolunda uzun süre başarılı olacağından eminim. Çünkü hırslı bir ekip, hırslı bir kadro yapısı var. Büyük kulüplere karşı gösterdiğimiz başarılı performansa Avrupa kupalarını da ekledik. Bu sezon Avrupa'da da çok büyük işler yaptık ve umarım ilerleyişimiz devam edecek.
- 07.05.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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