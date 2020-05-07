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07 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Beşiktaş Başakşehirli yıldızdan transfer itirafı! Abdullah Avcı ve Beşiktaş...

Başakşehirli Elia: beni 'a istedi

Başakşehirli Elia: Abdullah Avcı beni Beşiktaş'a istedi

ekiplerinden Medipol 'de forma giyen , basınına flaş bir itirafında bulundu. 33 yaşındaki kanat oyuncusu, 'ın eski hocası 'nın ocak ayında kendisini siyah-beyazlılara transfer etmek istediğini açıkladı. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Medipol 'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan , geçtiğimiz ocak ayında 'a transferinin son anda gerçekleşmediğini açıkladı.

Ülkesinin basınına açıklamalarda bulunan 33 yaşındaki Hollandalı yıldız şu ifadeleri kullandı:

"BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ MENAJERİMLE TEMASA GEÇTİ"
bu sezonun devre arasında beni Beşiktaş'a etmek istemişti. Avcı'yla Başakşehir'de birlikte çalıştık. Daha sonra Beşiktaş yönetimi menajerimle temasa geçti. Ocak ayında böyle transferler zordur ve gerçekleşmedi. Ancak bu durumu fazla sorun etmedim. Çünkü Başakşehir'de de bir yandan şampiyonluk için yarışıyoruz.

"AVRUPA'DA BÜYÜK İŞLER YAPTIK"
Başakşehir'de harika iş çıkardık. Kupalar kazanmak için yarışıyoruz. Ayrıca bu kulübün Türk futbolunda uzun süre başarılı olacağından eminim. Çünkü hırslı bir ekip, hırslı bir kadro yapısı var. Büyük kulüplere karşı gösterdiğimiz başarılı performansa Avrupa kupalarını da ekledik. Bu sezon Avrupa'da da çok büyük işler yaptık ve umarım ilerleyişimiz devam edecek.

  1. 07.05.2020
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