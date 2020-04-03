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03 Nisan 2020, Cuma
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’dan dev destek

Kartal’dan dev destek

kulübü, ’nı yaptığı 1 milyon 903 bin TL’lik bağışla destekledi.

Kulübü, Cumhurbaşkanı 'ın "Biz bize yeteriz " sloganıyla başlattığı 'nı, yaptığı 1 milyon 903 bin TL'lik bağışla destekledi. Siyah beyazlı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sözleriyle başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı yürekten destekliyor, aziz milletimizin koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan sıkıntılı günleri birlik ve beraberlik içinde geride bırakacağına yürekten inanıyoruz. başkanlığındaki Yönetim Kurulumuz ve A Takımımız bir araya gelerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla düzenlenen Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin Türk Lirası bağışlama kararı almıştır. 'Biz bize yeteriz Türkiyem' diyor, bu vesileyle Covid-19 salgınına karşı en ön safta mücadele eden sağlık neferlerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

ATIBA: TÜRKİYE'NİN YANINIZDAYIZ

Atiba, "7 yıldır Türkiye de yaşıyorum, çocuklarım burada büyüdü. Artık kendimi ve ailemi bu ülkenin bir parçası olarak hissediyorum. Böyle bir kampanya olunca futbolcu arkadaşlarımla bağışta bulunmak istedik. Dünya çapında yaşanan bu zorlukta Beşiktaşlı oyuncular olarak Türkiye'nin yanındayız" açıklamasında bulundu.

YILMAZ: ŞİMDİ BİRLİK VAKTİ

Beşiktaş kaptanı Burak, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için düzenlenen yardım kampanyası ile ilgili, "Toplum olarak böylesine zor günleri, el ele vererek milli beraberlik ve dayanışma ile aşmamız gerek. Biz kenetlendiğimizde her türlü zorluğun üstesinden gelebiliriz. Ülkemizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

  1. 3.4.2020
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