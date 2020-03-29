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29 Mart 2020, Pazar
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Marrone’den sakatlık uyarısı

Marrone’den sakatlık uyarısı

A Spor'da katıldığı canlı yayında futbolcuların son durumları hakkında bilgisi olmadığını söyleyerek herkesi şok eden , lige dönüşte futbolcuların fizik durumlarıyla ilgili tüm sorumluğu 'ye verdi. Marrone şu anda liglere yaz tatilinden dönülmüş gibi bir idman programı hazırladığı bildirildi.

A Spor'da katıldığı canlı yayında futbolcuların son durumları hakkında bilgisi olmadığını söyleyerek herkesi şok eden , lige dönüşte futbolcuların fizik durumlarıyla ilgili tüm sorumluğu 'ye verdi. Marrone şu anda liglere yaz tatilinden dönülmüş gibi bir idman programı hazırladığı bildirildi. İtalyan kondisyoner Sergen'e verdiği raporda, "Yaz döneminden daha sıkı bir idman programı olmalı. Çünkü oksijen eksikliği sakatlık riskini artıracaktır" uyarısında bulunduğu öğrenildi.
  1. 29.3.2020
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