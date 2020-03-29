Marrone’den sakatlık uyarısı
A Spor'da katıldığı canlı yayında futbolcuların son durumları hakkında bilgisi olmadığını söyleyerek herkesi şok eden Sergen Yalçın, lige dönüşte futbolcuların fizik durumlarıyla ilgili tüm sorumluğu Stefano Marrone'ye verdi. Marrone şu anda liglere yaz tatilinden dönülmüş gibi bir idman programı hazırladığı bildirildi.
- 29.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Marrone’den sakatlık uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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