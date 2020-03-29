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29 Mart 2020, Pazar
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Taraftar play-off sistemini istemiyor

Taraftar play-off sistemini istemiyor

Koronavirüs nedeniyle 'in geleceği merak konusu. Senaryolar arasından en ses getireni ise Play-Off sistemi. Duhuliye. com'un gerçekleştirdiği Sizce"Play-Off' oynatılmalı mı?" Anketi sonuçlandı. 29 bin 324 taraftarın katıldığı ankette en çok oyu yüzde 54.9 ile 'Hayır' şıkkı aldı.

Koronavirüs nedeniyle 'in geleceği merak konusu. Senaryolar arasından en ses getireni ise Play-Off sistemi. Duhuliye. com'un gerçekleştirdiği Sizce"Play-Off' oynatılmalı mı?" Anketi sonuçlandı. 29 bin 324 taraftarın katıldığı ankette en çok oyu yüzde 54.9 ile 'Hayır' şıkkı aldı. 'Evet' cevabını verenlerin yüzdesi 40.3'te kalırken, 'Kararsız' kalanların yüzdesi ise 4.8 oldu.
  1. 29.3.2020
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