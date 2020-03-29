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29 Mart 2020, Pazar
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Avcı’nın reddettiği Tomiyasu uçuyor!

Avcı’nın reddettiği Tomiyasu uçuyor!

sezon başında Douglas'ı etmeden önce oyuncu gündeme gelmişti. Scout ekibinin ısrarla önerdiği 21 yaşındaki Japon oyuncuyu kabul etmemişti. Tomiyasu daha sonra 9 milyon euro'ya Bologna'ya transfer oldu.

sezon başında Douglas'ı etmeden önce oyuncu gündeme gelmişti. Scout ekibinin ısrarla önerdiği 21 yaşındaki Japon oyuncuyu kabul etmemişti. Tomiyasu daha sonra 9 milyon euro'ya Bologna'ya transfer oldu. La Gazzetta dello Sport'a göre Japon oyuncuya ekipleri talip oldu. Ön libero ve stoperde de oynayabilen 21 yaşındaki yıldız adayı için Bologna 25 milyon euro satış bedeli belirledi.
  1. 29.3.2020
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