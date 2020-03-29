Adem Ljajic Türkiye'de kaldı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
29 Mart 2020, Pazar
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'de kaldı

Adem Ljajic Türkiye'de kaldı

oyuncu ülkesinin gönderdiği uçağa binmedi.

'ın oyuncusu , 'de kaymayı tercih etti. Türkiye'de yaşayan Sırp vatandaşları, hükümetinin hazırladığı uçakla ülkesine geri döndü. Ancak ülkesine dönmesi beklenen Adem Ljajic, 'da kalmayı seçti. Bir süredir Sırbistan hükümetinin göndereceği uçakla ülkesine döneceği iddia edilen Ljajic'in Beşiktaşlı yöneticilerle görüşerek İstanbul'da kalma kararı verdiği bildirildi. Siyah-beyazlı yönetim bir süre önce tüm Beşiktaşlı oyunculara bir kağıt imzalatmış, liglerin ertelendiği bu dönemde ayrılan futbolcunun geri dönememesi durumunda ciddi hukuki sorumluluklar alacağının altını çizmişti.
  1. 29.3.2020
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