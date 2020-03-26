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26 Mart 2020, Perşembe
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Oğulcan’a tam destek

Oğulcan’a tam destek

'ta transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Siyahbeyazlılar son olarak 'da forma giyen 'ı takibe aldı. ekibinde bu sezon 20 lig maçında forma giyen 24 yaşındaki forvet için 'ın da olumlu bir rapor hazırladığı ifade edildi.

'ta transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Siyahbeyazlılar son olarak 'da forma giyen 'ı takibe aldı. ekibinde bu sezon 20 lig maçında forma giyen 24 yaşındaki forvet için 'ın da olumlu bir rapor hazırladığı ifade edildi. Her iki ayağını da iyi kullanan Oğulcan için tecrübeli teknik adamın, "Bu sezonki performansı çok iyi olmayabilir ama yaşı daha genç. Uzun süreli bir sözleşme yaparak ondan hem saha içinde fayda, hem de ilerleyen dönemde belki de satışından önemli bir gelir elde edebiliriz" dediği belirtildi.
  1. 26.3.2020
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