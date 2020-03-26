‘Kal’ demeyiz! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
26 Mart 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş ‘Kal’ demeyiz!

‘Kal’ demeyiz!

‘Kal’ demeyiz!

İkinci Başkan , “ büyük bir kulüp Hiçbir zaman gitmek isteyene ‘kal’ demeyiz” yorumunu yaptı.

İkinci Başkanı , koronavirüs salgınından dolayı ülke sporunun içinde bulunduğu durumu değerlendirdi. Dalgakıran, "Bu virüs bütün dünyayı etkiliyor. 'de fabrikalarımız, işletmelerimiz, esnafımız bu durumdan çok ciddi şekilde etkilenirken futbol dünyasının etkilenmemesini beklemek saflık olur. Burada herkese düşen çok ciddi fedakarlıklar olacaktır. Hakkaniyet çerçevesinde bağlı bulunduğumuz kurumlar adına doğru kararları almak için bizler de çaba sarf edeceğiz. Dünyanın hiçbir yerinde kulüplerin eski gelir düzeylerini beklemek mümkün değil. Uzun bir süre ligin oynanmayacağını görüyoruz. Beşiktaş büyük bir kulüp, hiçbir zaman gitmek isteyene 'kal' demeyiz. Dolayısıyla, gitmek isteyene her türlü kolaylığı gösteririz. Başımızın üstünde yerleri var" yorumunu yaptı.
  1. 26.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Kal’ demeyiz! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN