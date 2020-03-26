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26 Mart 2020, Perşembe
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Bu virüsü ye-ne-ce-ğiz!

Bu virüsü ye-ne-ce-ğiz!

Kaptan , twitter hebasından yaptığı paylaşımda “Biz Millet olarak bugüne kadar inandığımız her şeyi başardık. Yine başaracağız” ifadelerini kullandı.

ve yıldız golcüsü , Twitter hesabından Koronavirüs salgınıyla ilgili açıklama yayınladı. Burak şu ifadeleri kullandı: "Tüm dünyayı etkisine alan Covid-19 virüsü ile biz de Milletçe mücadele etmekteyiz. Hepimiz aynı takımdayız ve en zayıf halkamız kadar güçlü bir zincir olduğumuzu unutmadan yetkililerin tüm tavsiyelerini uygulamaya devam etmekteyiz. #evdekalıyoruz ve #evdehayatvar diyoruz. Bu virüs nedeni ile kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Asıl önemli olanın ise tüm tedbirlere rağmen bu virüse yakalanmamız halinde dahi ümitsizliğe kapılmadan onu yeneceğimizi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamak olduğunu düşünüyorum. Benim yakın çevremde Fatih Hocam, Göksel abim, Abdurrahim abim ve Şükran ablam bu virüsü yenmek üzere. Çok yakında güzel haberlerini bizlerle paylaşacaklar bundan eminim. Biz Millet olarak bu güne kadar inandığımız her şeyi başardık, yine başaracağız."
  1. 26.3.2020
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