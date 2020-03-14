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14 Mart 2020, Cumartesi
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derbi hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş derbi hazırlıklarını tamamladı

, 'in 26. haftasında yarın deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Ümraniye 'nde gerçekleştirilen antrenmanı Başkan de takip etti.

Kulübün internet sitesindeki açıklamada, BJK 'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından taktik programının yer aldığı uygulamalar üzerinde durulduğu aktarıldı. İdmanın, tam sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdiği belirtildi.

Dorukhan Toköz'ün sahada bireysel programını sürdürdüğü kaydedildi.

Antrenmanı kulüp başkanı ile yönetim kurulu üyeleri Emre Kocadağ, Bilgihan Sürmen ve Hakan Daltaban'ın da takip ettiği duyuruldu.

  1. 14.03.2020
  2. Güncelleme: 14.03.2020 21:02
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