Anderlecht taraftarı Karius'u istemedi
Belçika’nın en büyük taraftar grubuna sahip Anderlecht’te taraftarlar Alman file bekçisi Karius’un ‘alınmaması’ için adeta sosyal medyada seferber oldular.
Anderlecht'ın kalecisi Hendrik Van Crombrugge'in yerine Loris Karius'u almak istediği iddiası Belçika'da gündem oldu. Belçika'nın en büyük taraftar grubuna sahip Anderlecht'te taraftarlar Alman file bekçisi Karius'un 'alınmaması' için adeta sosyal medyada seferber oldular.
- 5.3.2020
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