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05 Mart 2020, Perşembe
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taraftarı Karius'u istemedi

Anderlecht taraftarı Karius'u istemedi

’nın en büyük taraftar grubuna sahip ’te taraftarlar Alman file bekçisi Karius’un ‘alınmaması’ için adeta seferber oldular.

'ın kalecisi Hendrik Van Crombrugge'in yerine Loris Karius'u almak istediği iddiası 'da gündem oldu. Belçika'nın en büyük taraftar grubuna sahip Anderlecht'te taraftarlar Alman file bekçisi Karius'un 'alınmaması' için adeta seferber oldular.
  1. 5.3.2020
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