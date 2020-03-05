Boateng geri dönmeyecek
Gana Milli Takım Teknik Direktörü Charles Akonnor, Beşiktaş’ta yeniden eski günlerine dönen Kevin Prince Boateng ile ilgili olarak açıklama yaptı. Akonnor, “Boateng, resmi olarak milli takım kariyerini bı raktı, artık milli takıma gelmeyecek” dedi.
Gana Milli Takım Teknik Direktörü Charles Akonnor, Beşiktaş'ta yeniden eski günlerine dönen Kevin Prince Boateng ile ilgili olarak açıklama yaptı. Akonnor, "Boateng, resmi olarak milli takım kariyerini bı raktı, artık milli takıma gelmeyecek" dedi. Akonnor, 32 yaşındaki oyuncu için "Boateng için konuştuk ancak Gana için tekrar oynamak istediğini düşünmüyorum. Bizimle bağlarını kopardı" yorumunu yaptı.
- 5.3.2020
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