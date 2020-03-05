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05 Mart 2020, Perşembe
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Boateng geri dönmeyecek

Boateng geri dönmeyecek

Gana Milli , ’ta yeniden eski günlerine dönen ile ilgili olarak açıklama yaptı. Akonnor, “Boateng, resmi olarak kariyerini bı raktı, artık milli takıma gelmeyecek” dedi.

Gana Milli , 'ta yeniden eski günlerine dönen ile ilgili olarak açıklama yaptı. Akonnor, "Boateng, resmi olarak kariyerini bı raktı, artık milli takıma gelmeyecek" dedi. Akonnor, 32 yaşındaki oyuncu için "Boateng için konuştuk ancak Gana için tekrar oynamak istediğini düşünmüyorum. Bizimle bağlarını kopardı" yorumunu yaptı.
  1. 5.3.2020
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