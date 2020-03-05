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05 Mart 2020, Perşembe
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'dan Diaby kararı!

Sergen Yalçın'dan Diaby kararı!

'ın sezon başında 'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Abdoulay Diaby, bir türlü istenileni veremedi. Taraftarların ıslıklarına maruz kalan ve demorolize olan Malili futbolcuya moral verdi.

'ın sezon başında büyük umutlarla Portekiz ekibi 'dan kiraladığı ve gösterdiği performansla eleştirilerin odağı olan Diaby ile Takvim'de yer alan habere göre bir görüşme gerçekleştirdi.

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Trabzonspor'la 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlı takımda Malili futbolcu Diaby, karşılaşmanın son dakikalarına girilirken yararlanamadığı net pozisyonla taraftarları çileden çıkarmıştı.

Diaby son oynanan Alanyaspor mücadelesinde de oyuna 78. dakikada dahil olmuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son haftalarda düşük bir grafik çizen Diaby ile bir görüşme yaptı. Yalçın, "Yeteneğini farkındayım ama demoralize olma. Sıkı çalışmana devam et. Eskisi gibi olacaksın" dedi.

Beşiktaş ile 27 resmi mücadeleye çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

  1. 05.03.2020
  2. Güncelleme: 05.03.2020 11:33
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