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04 Mart 2020, Çarşamba
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Avcı Üzdü!

Avcı Üzdü!

’nın Milli Takımı’ndan gelen teklifi reddetmesi ’ı üzdü.

Sezon sonuna kadar takım çalıştırmama kararı alan Avcı'ya yönetim aylık milyon TL ödüyor. Bu ödemeler yeniden bir takımla anlaşana kadar devam edecek.
  1. 4.3.2020
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