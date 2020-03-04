Avcı Üzdü!
Abdullah Avcı’nın Azerbaycan Milli Takımı’ndan gelen teklifi reddetmesi Beşiktaş’ı üzdü.
Sezon sonuna kadar takım çalıştırmama kararı alan Avcı'ya yönetim aylık milyon TL ödüyor. Bu ödemeler Abdullah Avcı yeniden bir takımla anlaşana kadar devam edecek.
- 4.3.2020
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