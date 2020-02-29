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29 Şubat 2020, Cumartesi
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Hep birlikte ’yiz

Hep birlikte Türkiye’yiz

Futbolseverler, takımlarını yine yalnız bırakmadı Herkes tek sesti: Şehitler ölmez, vatan bölünmez.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Alanya depmasmanında 'ı yalnız bırakmadı. Kendileri için ayrılan bölümü tamamen dolduran Beşiktaşlılar, takımlarına destek verdiler. Ayrıca hem Alanya hem Beşiktaşlı futbolseverler, sık sık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde sloganı atıp, kahraman Mehmekçik'e destek verdier. Öte yandan maç öncesi statta mehter marşı çalındı. Üzerinde "Gök girsin, kızıl çıksın" yazılı büyük Türk bayrağı ile "Bir ölür bin diriliriz. Hep birlikte 'yiz" yazılı pankart açıldı.
  1. 29.2.2020
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