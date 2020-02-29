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29 Şubat 2020, Cumartesi
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Simsiyah paylaşım

Simsiyah paylaşım

Mehmetçiklere destek maç öncesinde de vardı. , kadroların açıklandığı görsele siyah bir saha ortasında Türk bayrağı resmi koydu ve "İlk 11'imiz ve tüm camiamızla #" ifadesini kullandı.

Mehmetçiklere destek maç öncesinde de vardı. , kadroların açıklandığı görsele siyah bir saha ortasında Türk bayrağı resmi koydu ve "İlk 11'imiz ve tüm camiamızla #" ifadesini kullandı. da bayrak ve asker görseli kullarak kadrosunu duyurdu. Beşiktaş, atılan golde de benzer görseli kullandı
  1. 29.2.2020
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