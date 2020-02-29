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29 Şubat 2020, Cumartesi
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500 milyonluk izin

500 milyonluk izin

ekonomik krizi bağış kampanyası ise aşmayı planlıyor. Paranın direkt kulüp kasasına yatması için gerekli izinler alındı.

maddi krizi aşmak için bağış kampanyası düzenlemeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar gelirin doğrudan bankaya gitmesini engellemek için gerekli izinleri de aldı. yapılandırması anlaşması nedeniyle her türlü geliri doğrudan bankaya yatırması gereken Beşiktaş, bağıştan gelecek rakamın bu kontratın dışında tutulmasını istedi. Valiliği ve İstanbul Dernekler Masası ile görüşen Beşiktaş yönetimi gerekli izinleri aldı. Son olarak Ziraat Bankası ile de anlaşma yapıldı. , bağış kampanyasından 500 milyon TL gelir hedefliyor. Bu para direkt Beşiktaş'ın kasasına girecek.
  1. 29.2.2020
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