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29 Şubat 2020, Cumartesi
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Gönül kaçırdı Sergen çıldırdı

Gönül kaçırdı Sergen çıldırdı

ilk yarıda 1-0 gerideyken beraberliğe çok yaklaştı. 'un nefis pasında kaleciyle karşı karşıya kaldı.

ilk yarıda 1-0 gerideyken beraberliğe çok yaklaştı. 'un nefis pasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak vuruş sırasında doğru karar veremedi. Aşırtmaya çalıştığı topa fazla vurunca meşin yuvarlak üstten auta gitti. Bu şutun ardından 'ın hocası sinirli şekilde yerine döndü.
  1. 29.2.2020
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