Erman Toroğlu'ndan ilk yarı yorumu
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Galatasaray maçının ilk yarısını değerlendirdi.
Toroğlu'nun açıklamaları;
Kötü bir maç. Ben taraftar olsam maça gitmem. Yabancılar çok para almalarına rağmen sahte oynuyorlar. Yabancı dediğin zaman oynayacak hocam. Kenarda oturmayacak.
Umut pek umut vermiyor. Fizik falan bir oyuncu ama baktım ağır. Güven, Umut'tan iyi. Sahaya Ljajic'i sürerim.
Bu hakem iyi çocuk, dürüst falan ama futbolu kesinlikle bilmiyor. Topun nereye gideceğini bilmiyor. Topun önünü kesti. Kaç oyuncuya engel oldu. Dört faulü yanlış verdi.
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