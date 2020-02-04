Genç isimlere ‘şans’ veriyor - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
04 Şubat 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Genç isimlere ‘şans’ veriyor

Genç isimlere ‘şans’ veriyor

Genç isimlere ‘şans’ veriyor

'ın alt yapısından yetişen 'ın yıllar sonra olarak takımın başına geçmesi, siyah-beyazlılarda tüm genç oyuncuları heyecanlandırdı.

Beşiktaş'ın alt yapısından yetişen 'ın yıllar sonra olarak takımın başına geçmesi, siyah-beyazlılarda tüm genç oyuncuları heyecanlandırdı. Sergen hoca ilk maçında kadroya Kayra Yılmaz ile birlikte Mertcan Açıkgöz'ü de aldı. Kartal'a maçın en kritik dakikalarında görev veren Yalçın, gençlerle özellikle ilgileneceğinin ilk sinyallerini verdi.
  1. 4.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Genç isimlere ‘şans’ veriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN