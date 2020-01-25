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25 Ocak 2020, Cumartesi
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Sürpriz aday Lucescu

Sürpriz aday Lucescu

döneminin sona ermesinin ardından, 'ta çalışmaları hızlandı.

döneminin sona ermesinin ardından, 'ta çalışmaları hızlandı. Avcı ile yolları ayıran Beşiktaş yönetimi, boşalan teknik direktörlük koltuğuna Sergen, Aybaba ya da Korkut'u getirmek için görüşmelere başladı. Yönetimin ayrıca geçtiğimiz günlerde de bir araya geldiği Lucescu'yu sportif direktör olarak futbol takımının başına getirmesi bekleniyor.
  1. 25.1.2020
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