Ali Naibi gönderildi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
25 Ocak 2020, Cumartesi
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Ali Naibi gönderildi

Ali Naibi gönderildi

'ta tüm gözler takımın kötü gidişatından dolayı gerçekleşen - görüşmesindeydi. Avcı ile mevcut durumu masaya yatıran yönetim ilk hamlesini yaptı ve ilk olarak ile yollar ayrıldı.

'ta tüm gözler takımın kötü gidişatından dolayı gerçekleşen - görüşmesindeydi. Avcı ile mevcut durumu masaya yatıran yönetim ilk hamlesini yaptı ve ilk olarak ile yollar ayrıldı. Naibi, döneminde yapılan bir çok transferde oyuncularla ve kulüpleriyle yapılan görüşmelerde aktif olarak yer almıştı.
  1. 25.1.2020
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